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Кино-ночь «Атака Титанов» 1.2

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Wooooooow! Зрители просили ещё больше атаки титанов — и вот оно. Продолжишь смотреть культовое аниме (s.1, ep. 14-25) Сюжет: уже многие годы человечество ведёт борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. Квиз, конкурсы, призы и нереально классный тематический бар (кто был в прошлый раз — уже заценил) Рекомендуется взять с собой сменную обувь.

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