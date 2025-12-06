Wooooooow! Зрители просили ещё больше атаки титанов — и вот оно. Продолжишь смотреть культовое аниме (s.1, ep. 14-25) Сюжет: уже многие годы человечество ведёт борьбу с титанами — огромными существами, которые не обладают особым интеллектом, зато едят людей и получают от этого удовольствие. Квиз, конкурсы, призы и нереально классный тематический бар (кто был в прошлый раз — уже заценил) Рекомендуется взять с собой сменную обувь.