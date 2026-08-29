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Кино и лепка: Гарри Поттер (1 часть)

Кружок, улица Рубинштейна, 36

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Посмотришь первый фильм «Гарри Поттер» на проекторе и слепишь своими руками самые прекрасные изделия. — продолжительность: 2-2.5 часа — что можно слепить: большую кружку, чашку с блюдцем, подставку под украшения, тарелочку с посланием, маленькую вазу — техника лепки: ком, пласт — количество участников: 6 человек Что ещё: безлимитный кофе с сиропами и памятные фото на плёнку. * готовые изделия можно забрать через 3 недели, а плёночные фото придут тебе в личные сообщения после проявки. После записи на мастер-класс менеджер свяжется с тобой в Telegram / VK / MAX, чтобы подтвердить бронь и рассказать, как удобно добраться до студии. Действует система предоплаты — 100% стоимости мастер-класса, чтобы смогли подготовить для тебя всё необходимое заранее.

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