Kim & Buran • Petite Meteorite
Кожевенная линия, 34
Начало:
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1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
На землю приближается концерт Ким и Буран. В программе презентация нового сингла группы , несколько новых ярких каверов и неизменные хиты группы. Концерт поддержит своим выступлением ретровэйв проект из Москвы Petitte Meteorite
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