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Killus

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 6500₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Взрывной индастриал-метал из Европы. Killus впервые в России. Испанская метал-машина Killus выходит на российскую сцену. Уже 25 лет они создают уникальный коктейль из индастриал-метала, грув-метала и шок-рока, пропитывая его тёмной атмосферой и современной электроникой. Их живые выступления — это энергетический ураган, который оставляет незабываемый след. Killus делили сцену с Rammstein, Marilyn Manson, Ministry, In Flames, Soulfly, Obituary, Trivium, Pain и многими другими гигантами. В Европе их концерты давно уже культовыми, и теперь ты сможешь испытать это на себе. Будь готов к бескомпромиссному шоу, бешеному драйву и мощнейшему звуку.

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