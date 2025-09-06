Взрывной индастриал-метал из Европы. Killus впервые в России. Испанская метал-машина Killus выходит на российскую сцену. Уже 25 лет они создают уникальный коктейль из индастриал-метала, грув-метала и шок-рока, пропитывая его тёмной атмосферой и современной электроникой. Их живые выступления — это энергетический ураган, который оставляет незабываемый след. Killus делили сцену с Rammstein, Marilyn Manson, Ministry, In Flames, Soulfly, Obituary, Trivium, Pain и многими другими гигантами. В Европе их концерты давно уже культовыми, и теперь ты сможешь испытать это на себе. Будь готов к бескомпромиссному шоу, бешеному драйву и мощнейшему звуку.