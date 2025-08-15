Готов отключиться от города, подышать соснами у костра? В программе: — Палатки, свежий воздух, прогулки — Вечерние посиделки у огня, глубокие разговоры — Простая, вкусная еда Запись через ТГ по кнопке выше. Стоимость: 3000 руб. (без трансфера) Отправление в 9:34 (на электричке с Финляндского вокзала), обратно в 17:30 (с Ж/Д станции Призорёск).