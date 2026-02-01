Ты когда-нибудь задумывался, кем хочешь стать, когда вырастешь? Тоже до сих пор измеряешь время до своих целей и мечт «взрослением»? А кто-то уже встретил того самого «взрослого», который поможет решить все проблемы? Или, возможно, ты уже давно «вырос», но всё еще теряешься среди детских мечтаний и, как ни странно, обожаешь играть в видеоигры до утра? На тренинге ты сможешь: — Погрузиться в мир взрослой жизни и выяснить, как смешать её с детским задором — Обсудить, что значит быть «взрослым» — это просто высокая зарплата и пижама, а может, и ответственность за собственные кактусы? — Найти свой путь между инфантильностью и мудростью, где и пицца, и спорт — это часть баланса — Попытаешься взять ответственность за себя. И не в коем случае не за «того парня» Этот тренинг для тебя, если ты хочешь: — Понять, почему твоя мама всё ещё спрашивает, когда ты уже устроишься на работу — Узнать, как взрослеть без комплексных препаратов и биодобавок — И просто порадоваться жизни с единомышленниками, которые также не против иногда поиграть в «Кто старше: я или моё внутреннее дитя?» Ведущая: Анастасия Хасанова, психолог, групповой тренер, арт-терапевт.