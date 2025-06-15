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КБ Фест

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Хочешь не потерять лето и почувствовать его во всей красе? Есть предложение! Твоя усталость организаторам знакома, и именно поэтому они делают фест во время сессии. Тебя ждут: Обратная сторона рифффа — та самая альтуха, которая сдала всё на 5 и зовет тебя бухать. Аутоиммерсия — компания друзей, которые еле сдали экзамены. Ониксы — тот самый безбашенный знакомый, который не учил ни один билет и каким-то образом сдал на 4. Денежное превосходство — друг оторва, который забыл о том, что зачеты и сессия вообще существуют и крутит с альтухами всю ночь. Секреты взлома пчел — знакомый, который сдал все экзамены заранее и уехал в родной город. В этой компании не хватает только тебя. Сдавай экзамены, бросай конспекты на один вечер и пригоняй.

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