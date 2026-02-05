ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Казанова

Дворец Искусств Ленинградской области, площадь Стачек, 4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль создан по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение». Прикоснись к истории легендарного, многоликого как сам Карнавал, Джакомо Казанова. Его имя окутано таким количеством легенд и сплетен, что, пожалуй, слава о нем ещё долго будет синонимом слов скандал, интрига, страсть. Впереди многочисленные интриги, впереди балы, путешествия и сотни разбитых женских сердец, а сегодня он юн, красив, азартен и невероятно жаждет любви. Его Мать - Венеция, его отец – Карнавал; его судьба - стать королем Интриги. Но Казанова полюбил однажды девушку, ворвавшуюся в его жизнь, как свет луны. «Мой атласный ангел»,— так он назовёт свою Генриэтту. Спектакль раскрывает историю Казановы-однолюба. Яркая карнавальная Венеция, праздничная и пышная, как сотни маскарадных костюмов, сменит декорации с приходом полной луны, которая и станет свидетелем настоящий любви Казановы и Генриетты. Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста