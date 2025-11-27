Вечер близких сердцу песен под гитару в исполнении петербургского исполнителя Димы Зигура. Будут звучать чувственные и легкие песни мягким голосом Димы в аккомпанементе авторских аранжировок. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Это будет тепло, вкусно и красиво! Количество мест ограничено. Билеты продаются в качестве депозита на стол без ограничений: включены кухня и бар. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.