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Кавер-концерт Skinners

Бар «the Legends», ул. Садовая, 62

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700₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

«SKINNERS» — это оригинальный проeкт немолодого ex. гитариста «Spasey & Mario» и молодого певца, бас гитариста. В репертуаре бенда — хиты современных исполнителей и прекрасные каверы на классиков старого рок-н-ролла. В этот вечер группа выступит с саундтреками из мировой рок-н-рольной классики кино.

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