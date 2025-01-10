«SKINNERS» — это оригинальный проeкт немолодого ex. гитариста «Spasey & Mario» и молодого певца, бас гитариста. В репертуаре бенда — хиты современных исполнителей и прекрасные каверы на классиков старого рок-н-ролла. В этот вечер группа выступит с саундтреками из мировой рок-н-рольной классики кино.