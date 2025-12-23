ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Катя Котофеева и Вика Македонская

Douglas
Финляндский просп., 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Катя Котофеева — полуфиналистка «Comedy Баттл» на ТНТ, участница шоу «Женского стендапа», «Open Mic VK», «Komedy Kombat» и многих других проектов. Артистка знаменита непосредственным, лёгким и жизненным юмором. Вика Македонская — резидент «Женского стендапа» на ТНТ, участница шоу «Mike Up Разгоны», завоевала сердца публики умением искромётно обыгрывать повседневные и знакомые каждому ситуации. Комики выступят вместе в предпраздничную неделю на сцене бара в английском стиле «Douglas».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста