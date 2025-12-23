Катя Котофеева — полуфиналистка «Comedy Баттл» на ТНТ, участница шоу «Женского стендапа», «Open Mic VK», «Komedy Kombat» и многих других проектов. Артистка знаменита непосредственным, лёгким и жизненным юмором. Вика Македонская — резидент «Женского стендапа» на ТНТ, участница шоу «Mike Up Разгоны», завоевала сердца публики умением искромётно обыгрывать повседневные и знакомые каждому ситуации. Комики выступят вместе в предпраздничную неделю на сцене бара в английском стиле «Douglas».