Одиночество является одной из «откликающейся» темой для режиссёров в этом году. Подборка фильмов на данную тему + обсуждение с психологом после показа. Почему это чувство знакомо каждому, и как по-разному оно может проживаться. Фильмы категории: «Тёплая жизнь» История отношений внука и бабушки, в которой они помогают друг другу справиться с одиночеством и наслаждаться тёплыми днями вместе. «Ночь» Когда наступает ночь, город существует лишь в ореолах света. Будь ты дозорным или стражем, тебе предстоит нести вахту среди теней, путая усталость со сном, ночь за ночью вглядываясь в темноту — даже если ради этого придётся проделать в ней брешь и пробудить невидимое. «Ты не одна» Анимационный фильм о кошке, в теле которой живёт воспоминание о сестре-близнеце. Сквозь фантазии, боль и внутренний диалог героиня находит путь к принятию и свету. Личная история, превращённая в поэтическую анимацию о поддержке и преодолении одиночества. «Тонкость наших стен» Чёрно-белая история, два цвета — два героя: молодой человек, который проводит одну ночь в коммунальной квартире, собирая по крупицам воспоминания из детства, и девушка, оказывающаяся в соседней комнате в поисках своего утерянного прошлого.