ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Категория: Одиночество

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Одиночество является одной из «откликающейся» темой для режиссёров в этом году. Подборка фильмов на данную тему + обсуждение с психологом после показа. Почему это чувство знакомо каждому, и как по-разному оно может проживаться. Фильмы категории: «Тёплая жизнь» История отношений внука и бабушки, в которой они помогают друг другу справиться с одиночеством и наслаждаться тёплыми днями вместе. «Ночь» Когда наступает ночь, город существует лишь в ореолах света. Будь ты дозорным или стражем, тебе предстоит нести вахту среди теней, путая усталость со сном, ночь за ночью вглядываясь в темноту — даже если ради этого придётся проделать в ней брешь и пробудить невидимое. «Ты не одна» Анимационный фильм о кошке, в теле которой живёт воспоминание о сестре-близнеце. Сквозь фантазии, боль и внутренний диалог героиня находит путь к принятию и свету. Личная история, превращённая в поэтическую анимацию о поддержке и преодолении одиночества. «Тонкость наших стен» Чёрно-белая история, два цвета — два героя: молодой человек, который проводит одну ночь в коммунальной квартире, собирая по крупицам воспоминания из детства, и девушка, оказывающаяся в соседней комнате в поисках своего утерянного прошлого.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста