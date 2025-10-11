Тема нарциссизма в последнее время звучит особенно громко — в медиа, в психологии, в разговорах между людьми. Но что на самом деле скрывается за словом «нарциссизм»? В этом блоке фильмов ты попробуешь разобраться, как это проявляется в повседневной жизни, в отношениях и в самовосприятии. После просмотра обсудишь вместе с психологом: миф ли это или реальность, и почему так важно понимать природу нарциссизма. Фильмы категории: «Мереча» Софии 25, и она ни разу по-настоящему не влюблялась. После очередной ссоры с матерью она сбегает к своему новому другу, таинственному фотографу Марку. Постепенно героиня начинает замечать странные предметы в доме возлюбленного и заподозрит неладное… «Sans Visage» В мире, где настоящие эмоции становятся уязвимостью, потерянный герой создаёт уникальные социальные маски. Сможет ли он увидеть себя настоящим? «Аплодисменты» Опытный актёр стоит на пороге, как ему кажется, вершины своей карьеры — премьеры собственного моноспектакля. Однако то, что должно было стать триумфом, быстро оборачивается чередой разочарований. С утратой мотивации начинает рушиться и его жизнь, отражая ту пустоту, которую он ощущает на сцене. Мечта об успехе трагически превращается в отчаяние. «Whole» Молодая женщина ищет спасения от разрушительных отношений. Но каждый «спаситель» лишь усугубляет ситуацию. «Причёска» На своей день рождения Витя в шутку делает себе необычную причёску, что порождает нешуточный конфликт с другими членами семьи.