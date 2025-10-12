Фобии часто кажутся чем-то иррациональным, смешным или странным со стороны, но для тех, кто их испытывает, это настоящая реальность. Этот блок фильмов собрал истории о страхах — больших и маленьких, реальных и метафорических. А после просмотра поговоришь о том, откуда берутся фобии и можно ли научиться с ними жить. Фильмы категории: «Вечно при смерти» Сюрреалистическая комедия о страхе смерти, который становится сильнее самой жизни. Главный герой, уверенный в своей смертельной болезни, попадает в стерильную клинику, где реальность начинает искажаться под давлением тревоги. Личная история автора, столкнувшегося с ипохондрией и всепоглощающим чувством утраты контроля над телом и разумом, превращается в визуальное исследование того, как психическое состояние может менять восприятие мира. «Комору Панда, история хикикомори» Герой ведёт спокойную жизнь, пока внезапно не начинает испытывать тревогу в обществе. Ощущение дискомфорта растёт, и постепенно он полностью замыкается в себе, становясь хикикомори — человеком, добровольно уходящим в социальную изоляцию. «Прятки с собой» Жизнерадостный призрак девушки Лили, чтобы упокоится, должна вывести из квартиры социофоба Никиту, который не покидает дом уже несколько лет. «Оковы» Главная героиня страдает социофобией. Работая художником по костюмам в театре, она мечтает выступать на сцене, но страх мешает ей быть собой. В какой-то момент девушке приходится столкнуться лицом к лицу со своим злейшим врагом, чтобы победить его и начать жить своей жизнью.