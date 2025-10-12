Этот блок короткометражных фильмов соберёт разные истории о том, как люди переживают депрессию, и станет поводом для честного разговора о том, что до сих пор часто остаётся в тени. Фильмы категории: «Прости» Фернандо забирает сына Адри из школы, чтобы провести с ним вечер. Фернандо хочет быть хорошим отцом. Адри хочет оставаться ребёнком. «Тревога +» Этот документальный мультфильм представляет собой сборник личных историй людей, которые столкнулись в своей жизни с таким явлением как тревога. Он облачает в визуальную форму сложную конструкцию и природу эмоции, находит способы облегчающие жизнь с этим чувством. «Тишина внутри» Кристиан Пешкен, Германия, 2025 Атмосферная психологическая драма о мужчине, борющемся с тяжёлой депрессией в частной психиатрической клинике. Снятый в чёрно-белой эстетике нуара на 16-мм плёнку, он передаёт внутренний разлом героя, балансирующего между реальностью и болезненными видениями. Это кинематографическое размышление о депрессии, одиночестве и необходимости говорить о ментальном здоровье. «MIST» МИСТ — девушка, страдающая от психических расстройств в виртуальном мире. Она ищет близости в обществе, погружённом в технологии, но сталкивается с отчуждением и одиночеством. Постепенно граница между реальностью и иллюзией стирается, и МИСТ осознаёт, что сама — лишь симуляция, застрявшая в мире, где чувства тоже виртуальны. «Бессонница» Это путешествие во внутренний мир молодой актрисы и суперзвезды, которая разъезжает по миру, но постоянно оказывается запертой в гостиничных номерах. Её единственная связь с внешним миром — телефон, одновременно благословение и проклятие. Образы и звуки прошедшего дня преследуют её по ночам, превращаясь в кошмары. Жизнь актрисы превращается в бесконечный цикл бессонницы, где границы между реальностью и безумием, иллюзией и бредом размываются, навсегда запирая её в этом состоянии. «Чувство увядания» «Осенью я столкнулась с утратой в семье, и казалось, что каждый день навязчиво напоминал о смерти и увядании. Я решила зафиксировать эти образы в своём фильме как своеобразное memento mori». «Всё в порядке» Сквозь борьбу героя с депрессией и тревожностью, фильм «Всё в порядке» подчеркивает важность отношений и обращения за помощью во время преодоления психологических трудностей.