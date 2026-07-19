Карты. Деньги. Два ствола
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Непридуманные истории из жизни Петербургского бомонда. Балы, дуэли и карточные долги —вот настоящая жизнь петербургского бомонда. Раскроешь секреты светских салонов, где за маской этикета скрывались азарт, интриги и запретная любовь. Эта лекция о скромном обаянии и нескромных развлечениях. О балах, светских салонах, майских гуляниях и прогулочном этикете, о шулерах, дуэлях и, конечно, о любви! Лектор— Нанико Соколова
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