ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Картина за 3 часа

улица Чайковского, 2/7Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

За три часа мастер-класса ты сможешь освоить основы живописи и создать картину, которая станет отражением твоего внутреннего мира. Погружение в творческий процесс — отличный способ расслабиться, зарядиться позитивом и насладиться атмосферой творчества. Под чутким руководством художника и преподавателя студии живописи «АртЖив» и Академии им. А. Л. Штиглица — Анастасии Сильяновой — ты напишешь картину по своему собственному сюжету, которую после занятия сможешь унести с собой. Все материалы включены в стоимость: акриловые краски, холст (30x40 см или круглый 40 см), инструменты. Тебе остаётся только прийти и дать волю своему воображению!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста