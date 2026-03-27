Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
За три часа мастер-класса ты сможешь освоить основы живописи и создать картину, которая станет отражением твоего внутреннего мира. Погружение в творческий процесс — отличный способ расслабиться, зарядиться позитивом и насладиться атмосферой творчества. Под чутким руководством художника и преподавателя студии живописи «АртЖив» и Академии им. А. Л. Штиглица — Анастасии Сильяновой — ты напишешь картину по своему собственному сюжету, которую после занятия сможешь унести с собой. Все материалы включены в стоимость: акриловые краски, холст (30x40 см или круглый 40 см), инструменты. Тебе остаётся только прийти и дать волю своему воображению!
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