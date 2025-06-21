Мастер-класс для новичков и опытных художников по созданию уникального произведение искусства, которое станет ярким акцентом твоего интерьера или замечательным подарком для близких. Мероприятие проходит под чутким руководством профессионального мастера. Ты сможешь написать картину по своему сюжету. Размер картины: 30x40 см, акрил. Все материалы включены в стоимость.