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Картель Мистериа

Картель Сюрприз, Цветочная улица, 6НВ

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новая серия вечеринок от комьюнити KARTEL в аутентичном месте у подножия Московских ворот. line up: Shulya / Slava Shatov / Hipushit (Arma17) / Destroy (Arma 17) / Mikhail Lisitsyn / b2b Tolya Klepalov (Blank) / Mikhail Bondar За баром каждого гостя ждёт бесплатный приветственный шот. FC/DC

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