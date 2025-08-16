Картель Мистериа
Картель Сюрприз, Цветочная улица, 6НВ
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Новая серия вечеринок от комьюнити KARTEL в аутентичном месте у подножия Московских ворот. line up: Shulya / Slava Shatov / Hipushit (Arma17) / Destroy (Arma 17) / Mikhail Lisitsyn / b2b Tolya Klepalov (Blank) / Mikhail Bondar За баром каждого гостя ждёт бесплатный приветственный шот. FC/DC
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