Новая серия вечеринок от комьюнити KARTEL в аутентичном месте у подножия Московских ворот. line up: Shulya / Slava Shatov / Hipushit (Arma17) / Destroy (Arma 17) / Mikhail Lisitsyn / b2b Tolya Klepalov (Blank) / Mikhail Bondar За баром каждого гостя ждёт бесплатный приветственный шот. FC/DC