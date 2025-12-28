Перед самым Новым годом, соберёмся в комфортном и дружеском пространстве для девушек «Подруги», чтобы сделать карту желаний на будущий год, обсудить, как прошёл 2025 и помечтать о том, каким станет 2026. «Подруги» - это уютное сообщество для женщин всех возрастов (начиная с 18 лет, конечно же, мы же - бар), где можно пообщаться, найти подруг и получить поддержку. В стоимость включён напиток от бара и материалы для изготовления украшений.