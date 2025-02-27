Лекция о Карле Шмидте — петербургском архитекторе немецкого происхождения. Он известен своими выдающимися рациональными проектами — от псевдоготического женского приюта до протофункционалистской школы. Талант, трудолюбие, поддержка семьи и немецкой диаспоры позволили зодчему реализовать творческие амбиции и добиться значительных успехов в архитектурном деле. Общественные постройки, особняки, доходные и жилые дома — многие работы Карла Шмидта можно найти на Васильевском острове, а его главное произведение — Дом Фаберже на Большой Морской. На лекции ты узнаешь: — где в Петербурге искать один из первых особняков в стиле модерн — почему немецкие архитекторы так любили кирпичный стиль — в каком медицинском учреждении Петербурга использованы псевдоготические формы — как архитектор может зашифровать фамилию заказчика в облике здания — были ли родственниками Фаберже и Шмидт Это одна из трёх лекций цикла «Петербургский архитектор», где поговорят про три века архитектуры и трёх зодчих — Франческо Растрелли, Андрея Воронихина и Карла Шмидта. Продолжительность: 1,5 часа. Место проведения: Лекторий 16Place, зал XL