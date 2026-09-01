Выбор редакции
Кардио-караоке
Softly.fit, Ручьёвский проспект, 15
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Идеальный баланс между «потренироваться» и «отдохнуть». Будешь двигаться, петь любимые песни и заряжаться настроением. Формат для тех, кто хочет совместить тренировку и вечеринку. Для записи писать в сообщения группы
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