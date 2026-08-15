Есть песни, которые невозможно просто слушать. Их хочется петь. В этот вечер набережная Севкабель Порт превратится в огромную концертную площадку под открытым небом. Закат над сценой, морской ветер, крики чаек и живой оркестр сольются с главными хитами эпохи 2000-х. На 8-метровом экране появятся тексты песен, а значит каждый зритель станет частью шоу. Тебя ждут танцы у моря под самую любимую музыку всех времён, самый летний и самый танцевальный концерт. Оркестр «Резонанс» исполнит самые громкие хиты десятилетия в мощных симфонических аранжировках. Роковая энергия «Its my life» Bon Jovi, любимая Britney Spears с её поп гимнами, легендарный «Empire state of mind» Jay Z, Лететь от группы «А-мега» под закат, тонущий в Неве за сияющим мостом. И Linkin Park, и The Black Eyed Peas, и «Cry Me a River», и Maroon 5 и многие другие русские и зарубежные хиты. Это не классический академический концерт и не скучное караоке, где нужно слушать, как кто-то мучает любимую песню. Это настоящий праздник, где сотни голосов сливаются с оркестром, и улетают куда-то туда, в летнее питерское небо, к нашей юности. Туда, где всё самое лучшее ещё впереди, ночи кажутся бесконечными, а всё самое важное всегда здесь и сейчас.