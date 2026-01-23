Та самая вечеринка, как в любимых американских студенческих фильмах. Что тебя ждёт? — 3 сцены: мейн — все свежие хиты нон-стопом, стейдж 2к17 с фри-караоке для всех любителей мёртвых найков и поп-стейдж, чтобы подпевать и не думать ни о чём — фри караоке, бирпонг и другие activities — free drink каждому на входе, чтобы вечер стартовал сразу FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди