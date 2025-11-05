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Канье Уэст: Gesamtkunstwerk

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+

Про событие

«I wasn’t put on this earth to make money — I was put on this earth to make magic». Взгляни на феномен Йе через призму искусствознания. Канье Уэст будет рассмотрен не как рэпер или знаменитость, а как тотальный художник, создавший самое масштабное и противоречивое произведение современности — миф о самом себе. На лекции разберут: • Gesamtkunstwerk по-каньевски: как его музыка, мода, клипы и скандалы сливаются в единый, непрерывный перформанс, где граница между искусством и жизнью уничтожена. • Звук как живопись: эволюция от соул-коллажей «The College Dropout» до индастриал-нойза «Yeezus» и сакрального минимализма «Jesus Is King». • Визуальные миры: от поп-арта Мураками до барочного китча «Runaway» и брутализма Yeezy. На твой суд: Канье Омари Уэст, 48 лет, обладатель 24 премий «Грэмми» и рэпер, который просто очень любит свою маму. Лектор — Фёдор Найдёнышев, искусствовед, специалист по современному искусству.

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