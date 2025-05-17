Что может быть лучше душевного музыкального вечера после бурных праздничных дней? Конечно же только концерт, где выпадет шанс стать соавтором целой песни. Каждый концерт делают особенным, но есть то, что остаётся неизменным: Живой звук Авторы хитов — Дарья Бурделюк и Дарина Костицына И куда же без самого поющего непоющего-ведущего Егора Третьякова Приходи слушать музыку и становиться её частью.