Пока ты наслаждаешься весной, резиденты не останавливаются и продолжают радовать своими спец. сетами. На очереди обаятельный и талантливый — Mun. Диджей и музыкальный продюсер из Санкт-Петербурга. Один из самых ярких представителей индустрии Северной столицы. Со-основатель и идейный вдохновитель объединения Yona. 21:00 — 23:00 — живая музыка 23:00 — до утра — диджей сеты