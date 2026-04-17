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Камод. Резиденты. Mun

Commode
Невский проспект, 47

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Пока ты наслаждаешься весной, резиденты не останавливаются и продолжают радовать своими спец. сетами. На очереди обаятельный и талантливый — Mun. Диджей и музыкальный продюсер из Санкт-Петербурга. Один из самых ярких представителей индустрии Северной столицы. Со-основатель и идейный вдохновитель объединения Yona. 21:00 — 23:00 — живая музыка 23:00 — до утра — диджей сеты

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