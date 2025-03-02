Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Юное музыкальное дарование Марис удивляет всех своих наставников - он настолько одарен, что не нуждается в обычных уроках. Единственный человек, который хранит тайны магического искусства и может превратить большой талант в гениальность, это Монсеньер Сэнт-Коломб, некогда признанный виртуоз, а ныне - безутешный отшельник, скрывшийся от мира после смерти жены. Но он согласен делиться мастерством только со своими прекрасными дочерьми, отвергая всех остальных. Хотя для Мариса маэстро всё же делает исключение. Казалось бы, теперь в жизни молодого человека должен наступить новый удивительный период. Но творческая идиллия рушится, когда начинающий музыкант влюбляется в дочь учителя. Однако Марис не собирается отказывать себе в блестящей карьере и решает пойти на обман.