Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Уилл Хантинг - 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.