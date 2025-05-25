Проведи весенний вечер в одном из самых красивых особняков Петербурга за просмотром романтической комедии. О фильме: Мало, кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она - свадебный церемонимейстер. Но её собственная личная жизнь оставляет желать лучшего… Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню поверить в любовь. Каково же было её разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке! Что победит в душе женщины: разум или чувства, трезвый расчёт или любовь? Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая у камина и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. В рамках события гостей также ждёт краткий рассказ об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга.