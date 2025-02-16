Продлить романтическую атмосферу после Дня всех влюблённых можно в этот вечер на кинопоказе. Покажут классику драматического кино о любви «Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Вечер начнётся на первом этаже особняка XIX века в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься возле камина, выпьешь чашку горячего чая и насладишься фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории Особняка Мясникова, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере.