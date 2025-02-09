Идея для романтического вечера в Петербурге: отправиться в особняк XIX века на камерный кинопоказ драматического мюзикла «Мулен Руж!» с Николь Кидман и Юэном Макгрегором в главных ролях. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Париж, 1899 год. Знаменитый ночной клуб «Мулен Руж» — это не только дискотека и шикарный бордель, но и место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и готовые платить за это наличными. За любовь самой известной куртизанки Парижа, блистательной Сатин, борются двое мужчин, один из которых — бедный писатель Кристиан, с головой окунувшийся в сумасшедший мир ночных развлечений, второй — богатый герцог, готовый купить весь «Мулен Руж», лишь бы Сатин провела с ним ночь.