Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Блестящая и трагическая судьба французской королевы Марии-Антуанетты будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак в 15 лет - и с кем! - с наследником самого Людовика XV! Вступление на французский трон в 19 и полная бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная, ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской черни. Историки говорят, что Мария-Антуанетта поплатилась головой за то, что ненавидела и не понимала простой народ. Но тогда придется признать, что эта остроумная и незаурядная женщина была примитивной стервой! У авторов данного фильма есть другая версия, которая призвана пролить свет на все тёмные места биографии самой знаменитой королевы в истории Франции...