Внимание: билетов нет. Проведи романтический вечер в атмосфере дореволюционного Петербурга, в особняке XIX века. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая у камина и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие краткой экскурсией по пространству особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Прогулку завершится в парадных залах частного крыла на втором этаже, где в уютной камерной атмосфере и пройдёт кинопоказ. О фильме: 1977 год — время, когда Мария на ранней пенсии живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом. Сбор гостей: 19:30. В стоимость входит чайная церемония с фуршетом, экскурсия.