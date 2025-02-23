Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь расслабиться у камина, выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Продолжится событие кратким рассказом об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга. Сам кинопоказ пройдёт в парадных залах частного крыла на втором этаже в уютной камерной атмосфере. О фильме: Один ушлый американец ещё со студенческих лет приторговывал наркотиками, а теперь придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии и очень неплохо на этом разбогател. Другой пронырливый журналист приходит к Рэю, правой руке американца, и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнёра-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.