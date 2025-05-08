Показ романтической драмы Джо Райта в роскошном концертном зале одного из самых красивых особняков Петербурга в стиле необарокко. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами в расписанной картинами парадной. В рамках события гостей также ждёт краткий рассказ об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга.