Камерный кинопоказ: «Искупление» (2007)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Показ романтической драмы Джо Райта в роскошном концертном зале одного из самых красивых особняков Петербурга в стиле необарокко. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами в расписанной картинами парадной. В рамках события гостей также ждёт краткий рассказ об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга.
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