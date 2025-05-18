ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Камерный кинопоказ: «Герцогиня» (2008)

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Проведи весенний вечер в одном из самых красивых особняков Петербурга за просмотром романтического триллера Сола Дибба «Герцогиня». О фильме: Джорджиана с юных лет была взбалмошной, своенравной и очень обаятельной. Чтобы усмирить яркую и непокорную дочь, мать выдает её замуж за герцога графства Девоншир. Однако он холоден к юной и пылкой девушке, и Джорджиана решает найти счастье в другом: она становится законодательницей мод, получает положение в обществе и политическую силу. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая у камина и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. В рамках события гостей также ждёт краткий рассказ об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста