Проведи весенний вечер в одном из самых красивых особняков Петербурга за просмотром романтического триллера Сола Дибба «Герцогиня». О фильме: Джорджиана с юных лет была взбалмошной, своенравной и очень обаятельной. Чтобы усмирить яркую и непокорную дочь, мать выдает её замуж за герцога графства Девоншир. Однако он холоден к юной и пылкой девушке, и Джорджиана решает найти счастье в другом: она становится законодательницей мод, получает положение в обществе и политическую силу. Вечер начнётся на первом этаже Особняка Мясникова в Голубой парадной гостиной. Под аккомпанемент живой музыки ты сможешь выпить чашку горячего чая у камина и насладиться фуршетом с лёгкими закусками и десертами. В рамках события гостей также ждёт краткий рассказ об истории особняка, который хранит в себе почти 200 лет истории Петербурга.