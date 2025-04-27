Побываешь в одном из самых красивых особняков Петербурга и при этом посмотришь камерный показ фильма «Фарго» режиссёра Джоэла Коэна. Вечер начнётся на втором этаже особняка XIX века в Колонном зале, где располагается буфет. Под аккомпанемент живой музыки ты устроишься в расписанной картинами парадной, выпьешь чашку горячего чая и насладишься фуршетом с лёгкими закусками и десертами. Событие продолжится рассказом о почти двухсотлетней истории Особняка Мясникова и кинопоказом в роскошном концертном зале особняка стиля необарокко. Смотреть будешь криминальную комедию-триллер «Фарго» с Фрэнсис Макдорманд, Уильямом Х. Мэйси и Стивом Бушеми в главных ролях. Сюжет истории начинается с робкого менеджера по продажам, работающего у собственного тестя, для которого похищение собственной жены — отличная идея. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идёт не так, как замышлялось, проливается кровь. Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский. Сбор гостей — 20:00 Начало показа — 20:30