Видовой маршрут по полуострову Кейхасниеми. Будешь ходить дорогами хвойного леса среди мшистых валунов, папоротников, россыпей камней и скал. Будет много бараньих лбов — скалистых пляжей, виды на залив и острова, руины финских построек: причалов, погребов и фундаментов зданий, каменоломни, бездонный колодец — отверстие в скальном массиве. Также мы дойдёшь до руин усадьбы Суур-Мерийоки и крепости в лесу. План похода: 8:50 Встреча группы на Финляндском вокзале уже с билетами на руках (ориентир места встречи инструктор напишет в чате, приглашение на вступление в чат отправят на твою электронную почту или по смс за 1-2 дня до похода). Покупаешь билеты до Выборга на Ласточку самостоятельно (если есть вопросы по приобретению билетов — тебя проконсультируют). 9:20 Время отправления ласточки 10:32 Прибытие в Выборг. Покупка билетов на автовокзале. Будет время на магазин и цивилизованные удобства 11:10 Отправление автобуса Инструктаж, знакомство, начало маршрута. 18:30 Посадка на обратный автобус до Выборга. 20:44 Отправление ласточки в Санкт-Петербург 21:56 Возвращение на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга. Памятка участнику: Одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик и головной убор. На ноги — закрытую обувь. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Что взять с собой: 1) Паспорт РФ с постоянной регистрацией в любом субъекте РФ – обязательно! Необходим для нахождения на территории, по которой будет проходить маршрут 2) Воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2-3 перекуса 3) Средство от комаров 4) Пенку-сидушку - поможет тебе где угодно с комфортом дать отдохнуть ногам 5) Плащ-дождевик на случай дождя — обязательно 6) Запасные носки — обязательно 7) Личную аптечку (если тебе что-то прописано врачом), аптечка первой помощи — у инструктора. 8) Заряженный телефон