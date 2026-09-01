Музыкальный проект, выросший из идеи говорить о реальности без лака и компромиссов. В основе — остросоциальные песни, которые вскрывают человеческие слабости и пороки: зависимость от потребления, обесценивание жизни, финансовую кабалу, деградацию, агрессию и самообман. Вдохновлённые грязной индустриальной атмосферой, «Каловый Завод» прогоняет через неё сюжеты про характерные явления, типажи и “героев” улиц, подъездов, заводских окраин и цифровых ломбардов. По настроению музыка группы — в первую очередь энергичная и мрачная: та, что бьёт в лоб, разгоняет кровь и одновременно заставляет задуматься. Но там, где реальность становится слишком абсурдной, «Каловый Завод» включает сатиру — злую, прямую и узнаваемую.