Каловый Завод
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыкальный проект, выросший из идеи говорить о реальности без лака и компромиссов. В основе — остросоциальные песни, которые вскрывают человеческие слабости и пороки: зависимость от потребления, обесценивание жизни, финансовую кабалу, деградацию, агрессию и самообман. Вдохновлённые грязной индустриальной атмосферой, «Каловый Завод» прогоняет через неё сюжеты про характерные явления, типажи и “героев” улиц, подъездов, заводских окраин и цифровых ломбардов. По настроению музыка группы — в первую очередь энергичная и мрачная: та, что бьёт в лоб, разгоняет кровь и одновременно заставляет задуматься. Но там, где реальность становится слишком абсурдной, «Каловый Завод» включает сатиру — злую, прямую и узнаваемую.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи