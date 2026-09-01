ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Каловый Завод

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальный проект, выросший из идеи говорить о реальности без лака и компромиссов. В основе — остросоциальные песни, которые вскрывают человеческие слабости и пороки: зависимость от потребления, обесценивание жизни, финансовую кабалу, деградацию, агрессию и самообман. Вдохновлённые грязной индустриальной атмосферой, «Каловый Завод» прогоняет через неё сюжеты про характерные явления, типажи и “героев” улиц, подъездов, заводских окраин и цифровых ломбардов. По настроению музыка группы — в первую очередь энергичная и мрачная: та, что бьёт в лоб, разгоняет кровь и одновременно заставляет задуматься. Но там, где реальность становится слишком абсурдной, «Каловый Завод» включает сатиру — злую, прямую и узнаваемую.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе
Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе

от 1400₽

Несогласие
Несогласие

от 1200₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
c
по

от 3000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста