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Калейдоскоп

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Компания друзей и диджеев, которые поиграют любимую музыку и дадут подзарядиться светлым настроением. 20:00–22:00 — Rohoshyi, резидент клуба «Мачты», поделится коллекцией соула, фанка и диско. 22:00–00:00 — Kim and Buran: диджей-сет из спейс-диско от Славы Завьялова, фронтмена одноимённой группы. 00:00–02:00 — A. Kirilin, основатель промо-проекта baCk2fUtuRe, завершит вечеринку фанковым и соуловым винилом. Вход свободный.

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