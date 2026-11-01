Компания друзей и диджеев, которые поиграют любимую музыку и дадут подзарядиться светлым настроением. 20:00–22:00 — Rohoshyi, резидент клуба «Мачты», поделится коллекцией соула, фанка и диско. 22:00–00:00 — Kim and Buran: диджей-сет из спейс-диско от Славы Завьялова, фронтмена одноимённой группы. 00:00–02:00 — A. Kirilin, основатель промо-проекта baCk2fUtuRe, завершит вечеринку фанковым и соуловым винилом. Вход свободный.