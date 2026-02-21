Kalevalan laulamilta
Рузовская улица, 21
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от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт карельской традиционной музыки из самого сердца Карелии На аутентичном концерте ты услышишь старинные карельские песни: йойги, руны, пиирилейкки, кадрильные припевки и наигрыши на кантеле Ведущая и солистка — Яна Лорви (карелка, плакальщица, лектор и исследователь традиционной культуры Карелии и России; автор и руководитель экспедиций в Карелии и Ленинградской области) В пространстве необходимо будет снять обувь.
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