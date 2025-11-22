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Какао-церемония

Душевно, зал Млечный Путь, улица Профессора Попова, 23В

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Телесная практика и чувственное путешествие внутрь себя. В какао-церемонии приготовишь живой напиток из амазонского какао и купуасу. Каждый глоток — часть медитации, в которой тело, намерение и осознанность становятся единым потоком. Это не просто ритуал, а глубокое переживание, соединяющее осознанность и внутреннее пробуждение. Ведущая: Алёна Воол — психолог, арт-терапевт (МГИ 2 ступень) дегустатор какао и шоколада IICCT, автор тг-канала.

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