Какао-церемония
Душевно, зал Млечный Путь, улица Профессора Попова, 23В
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Телесная практика и чувственное путешествие внутрь себя. В какао-церемонии приготовишь живой напиток из амазонского какао и купуасу. Каждый глоток — часть медитации, в которой тело, намерение и осознанность становятся единым потоком. Это не просто ритуал, а глубокое переживание, соединяющее осознанность и внутреннее пробуждение. Ведущая: Алёна Воол — психолог, арт-терапевт (МГИ 2 ступень) дегустатор какао и шоколада IICCT, автор тг-канала.
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