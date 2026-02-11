Наше время — эпоха технологического и информационного прорыва. Человек перемещается в пространстве со скоростью до 900 км/ч. За доли секунд просматривает десятки библиотек для поиска одной фразы. Решает сложные математические, экономические, инженерные задачи за полминуты, введя нужный запрос в ИИ. Экономится время на походах по магазинам благодаря доставке и маркетплейсам, на уборке квартиры — за счёт робота-пылесоса, посудомоечной и стиральной машин. Человек оптимизировал большинство граней своей жизни... и всё равно не успевает. Иногда в разговоре или переписке проскользнёт: «У меня нет времени», «Да всё как-то руки не доходят», «В другой жизни». 2000 лет назад римский философ-стоик Сенека написал своему другу: «Большинство смертных жалуется, Паулин, на коварство природы: дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведённое нам время пролетает так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, ещё не успев к ней как следует подготовиться». Быть может, вопрос нехватки времени не технологический, а философский? Приглашают к размышлению об этом на медленном чтении труда Луция Аннея Сенеки «О скоротечности жизни». Познакомишься с философией стоицизма и посмотришь через её призму на эффективное, но так стремительно ускользающее время. О ведущем: Илья Козулин — преподаватель школы филимофии «Новый Акрополь». Ведёт курсы «Философия для жизни», «Философия морали», «Символизм древних культур» и другие программы. Создатель и ведущий практикумов по стоицизму и философских киноклубов. Исследовательские интересы — философия стоицизма, творчество Антуана де Сент-Экзюпери и философские идеи в современном кино.