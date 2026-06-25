За завтраком поговоришь о том, как была устроена повседневная жизнь последнего российского императора и его семьи. Узнаешь, со скольки лет начиналась строевая подготовка у мальчиков и рукоделие у девочек, на каких языках говорили последние Романовы, что было самым неприятным наказанием за шалости и провинности, а также какие подарки были приняты у Романовых на праздники. И, конечно, обсудишь семейные взаимоотношения и дворцовые интриги. После тебя ждёт экскурсия по квартире Николая II в Зимнем дворце. Здесь увидишь императорскую библиотеку, узнаешь, где находился бассейн Николая II, посетишь Малахитовый зал и пройдёшь по тем 12 комнатам, в которых находились приёмные, кабинет и спальни членов семьи последнего российского императора. Ведущая: Дарья Сидорова, гидесса, эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: бокал игристого или чай/кофе.