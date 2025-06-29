Если ты свободен, но устал от пустых знакомств и неясных намёков, хочешь настоящей связи и понимания с самого начала, то это мероприятие — твой шаг к зрелым отношениям. Это мероприятие подходит тебе, если ты: — Ищешь новые приятные знакомства и хочешь расширить свой круг общения. — Хочешь найти и построить долгосрочные и счастливые отношения — Хочешь быть более уверенными в себе и чувствовать себя комфортно в процессе знакомства Что ты получишь на встрече? — Новые знакомства и полезные связи: Ты познакомишься с людьми, которые разделяют твои ценности и стремятся к здоровым отношениям. Это отличная возможность расширить свой круг общения и найти новых друзей или даже потенциального партнера — Улучшение самооценки и уверенности в себе: Установив здоровые границы, ты почувствуешь себя более уверенно и комфортно в отношениях. Ты начнёшь больше ценить себя и свои потребности, что сделает тебя более привлекательным для других. — Обратная связь от психологов: Получите индивидуальные рекомендации по теме выстраивания личных границ и ответы на твои вопросы от опытных специалистов в области психологии отношений. — Практические инструменты и навыки. Которые помогут выстроить здоровых границы и длительные, счастливые отношений Ведущие: два семейных психолога с практикой и тонким пониманием мужской и женской психологии. Запись через ТГ.