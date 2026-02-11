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Как я книжки издавал: опыт издательского дела в современных реалиях

Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Василий Базелевс — петербургский художник, писатель и куратор. Занимается издательским делом в составе объединения С&Ф. На лекции Василий расскажет о своём издательском опыте и покажет, как собираются книги — от идеи, вёрстки, корректуры и работы с типографиями до презентации готового издания.

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