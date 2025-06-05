На лекции Максимилиана Неаполитанского поговорят о том, как современная философия осмысляет Землю и жизнь на ней в эпоху антропоцена — времени, когда человеческое воздействие стало определяющим фактором для всей планеты. Рассмотрят идею заботы как практику совместного выживания в условиях экологических и социальных кризисов. Обсудят, как философы Тимоти Мортон и Донна Харауэй предлагают взглянуть на отношения между людьми, природой и технологиями через такие концепты, как гиперобъекты и хтулуцен. Максимилиан Неаполитанский, исследователь философии (СПбГУ), автор книг «В чём истина?» (МИФ, 2024) и «Кто придумал землю?» (АСТ, 2025), главный редактор медиа «Вчёмсуть».