Современные СМИ пестрят заголовками о том, что субкультуры умерли, в то время как тикток переполнен видео подростков неформальной внешности. Что всё-таки случилось с субкультурами? Определенно можно сказать: они изменились. История субкультур началась в Америке 1940-х годов с хипстерами и битниками, которые своими идеями взрастили самую влиятельную из всех субкультур — субкультуру хиппи. Затем каждое десятилетие появлялись новые молодёжные движения, пока в 2010-х годах мир не захватил интернет. Что произошло дальше, и чем уникальны хиппи, панки, готы и эмо будут говорить на лекции. Лектор: Дарья Маковеева — историк, лектор по истории поп-музыки и автор курса «История винила». Билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе. Регистрация не требуется.