ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Как строить отношения, которые не выжимают, а наполняют

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Все хотят отношений, в которых человек сможет почувствовать себя в безопасности, дорогими и ценными. Но почему на практике так часто получается иначе? Многие чувствуют опустошение, тревогу и часто теряют себя? Это будет практическая лекция-диалог, где ты сместишь фокус с поиска «идеального партнера» на развитие здоровой динамики в отношениях с собой и другими. На встрече разберёшь: — Три кита здоровых отношений: Границы, Баланс и Диалог. — Тревожные звоночки vs. Красные флаги: Как отличить временный кризис от токсичной схемы, которая «расшатывает»? — Кейс из жизни: Разберёшь на примере, как даже короткие, но интенсивные отношения могут нарушить наши «опоры», и — что важнее — как их восстановить — Практическое упражнение: Определишь, что является твоей личной «системой безопасности» в контакте с другими Ведущая: Карелина Евгения, психолог с медицинским образованием, работает в процессориентированном подходе. В своей работе (и на личном опыте) убедилась, что осознанность к механизмам отношений — лучшая профилактика выгорания в них. Цена: Ты заказываешь свои любимые блюда и участвуешь в мероприятии бесплатно

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста