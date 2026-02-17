Все хотят отношений, в которых человек сможет почувствовать себя в безопасности, дорогими и ценными. Но почему на практике так часто получается иначе? Многие чувствуют опустошение, тревогу и часто теряют себя? Это будет практическая лекция-диалог, где ты сместишь фокус с поиска «идеального партнера» на развитие здоровой динамики в отношениях с собой и другими. На встрече разберёшь: — Три кита здоровых отношений: Границы, Баланс и Диалог. — Тревожные звоночки vs. Красные флаги: Как отличить временный кризис от токсичной схемы, которая «расшатывает»? — Кейс из жизни: Разберёшь на примере, как даже короткие, но интенсивные отношения могут нарушить наши «опоры», и — что важнее — как их восстановить — Практическое упражнение: Определишь, что является твоей личной «системой безопасности» в контакте с другими Ведущая: Карелина Евгения, психолог с медицинским образованием, работает в процессориентированном подходе. В своей работе (и на личном опыте) убедилась, что осознанность к механизмам отношений — лучшая профилактика выгорания в них. Цена: Ты заказываешь свои любимые блюда и участвуешь в мероприятии бесплатно